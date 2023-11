Fotbalistii de la Lotus Baile Felix au obtinut vineri primul punct din returul de campionat al Ligii a III-a, Seria a 10-a. Echipa din Sanmartin a evoluat in deplasare, la Cluj Napoca, pe terenul celor de la Sanatatea, formatie in compania careia a remizat cu scorul de 2-2.Primii care au marcat in acest joc au fost tocmai bihorenii, care au deschis scorul in minutul 12, prin Vlad Costea, dupa care gazdele au egalat, in minutul 30, cand a inscris Catalin Muresan.La pauza s-a intrat cu scor ... citeste toata stirea