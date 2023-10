Echipele bihorene de fotbal din Seria a 10-a a Ligii a III-a au programate meciuri diferite in acest sfarsit de saptamana. Astfel, daca Lotus Baile Felix va evolua vineri in deplasare, Crisul Santandrei va juca sambata pe teren propriu.Ambele echipe vin insa dupa rezultate bune in etapa anterioara. Lotus Baile Felix este surpriza placuta a turului de campionat, dupa opt etape ajungand pe locul II, la patru puncte de liderul SCM Zalau, si cu patru puncte mai multe decat echipa de pe locul III, ... citeste toata stirea