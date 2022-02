Luceafarul Oradea s-a reunit sub comanda unui nou antrenor

Fotbalistii tinerei echipe Luceafarul Oradea s-au reunit in vederea pregatirilor pentru stagiunea de primavara din cadrul campionatului Ligii a III-a, unde ocupa un loc deloc onorant, ultimul in Seria a 10-a, cu un singur punct, dupa 15 etape.Confruntata cu probleme de ordin financiar in sezonul trecut, se pare ca nici in aceasta perioada echipa detinuta de omul de afaceri gorjean Nicolae Sarcina nu trece prin momente mai bune. Mai multi jucatori din cadrul lotului actualei editii de ... citeste toata stirea