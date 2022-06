Lucrarile la centrele medicale de urgenta de la munte - Pe jumatate finalizate

Cladirile in care vor functiona doua centre medicale de urgenta la Padis si Stana de Vale au ajuns la un stadiu fizic cuprins intre 50 si 60%. La finalizarea constructiilor si dotarea acestora cu mobila si echipamente medicale, centrele vor fi date in folosinta Serviciului Judetean Salvamont Salvaspeo Bihor.La Padis, constructia se afla in faza de finisaje interioare si lucrari la instalatia termica si electrica, iar dupa aceasta etapa urmeaza montarea instalatiilor sanitare. La cladirea de ... citeste toata stirea