Lumea sportului bihorean, in doliu: S-a stins fostul atlet, antrenor si inspector DJST Iosif Korodi

Una dintre cele mai populare figuri a sportului bihorean din ultimele decenii, fostul atlet, antrenor si mult timp inspector al Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Bihor Iosif Korodi s-a stins din viata miercuri dimineata, dupa ce in ultimul an s-a luptat cu o boala grava, care a recidivat."Neasteptata trecere in nefiinta a fostului nostru coleg Korodi Iosif - Koko, asa cum era alintat si cunoscut - ne-a indurerat profund. De acum inainte il vom vedea doar prin fereastra amintirilor si ... citește toată știrea