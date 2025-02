Luna februarie isi arata coltii - Zeci de apeluri la Salvamont

La Dispeceratul National Salvamont s-au primit, in 24 de ore, 89 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. In aceste zile se desfasoara a XI-a editie a Stagiului National de Formare si Reconfirmare a Unitatilor Canine Salvamont.Cele mai multe apeluri, 12, s-au inregistrat la Salvamont Municipiul Brasov. In acelasi interval Salvamont Sibiu a primit patru apeluri prin care se solicita ajutor.In cazul acestor interventii au fost salvate 92 de persoane. Dintre ... citește toată știrea