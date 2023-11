Clubul Sportiv Crisul Oradea si-a adjudecat o medalie de argint la intrecerile Campionatului National de box pentru cadeti, competitie care s-a desfasurat in weekend la Piatra Neamt.De altfel, la intrecerile organizate sub egida Federatiei Romane de Box, clubul oradean CS Crisul a participat cu un sportiv, Madalin Calugar.Pregatit de antrenorul Viorel Craciunea, pugilistul bihorean a inceput foarte bine competitia si a castigat primele doua meciuri, dupa care a fost invins in finala si, ... citeste toata stirea