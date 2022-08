Mai multe echipaje vor actiona in trafic, la sfarsit de saptamana - Politistii bihoreni, razii pe sosele

Conducerea sub influenta alcoolului sau a drogurilor, dar si siguranta cetatenilor, vor fi in atentia politistilor bihoreni care vor continua actiunile in trafic, la sfarsit de saptamana.In perioada 19 - 21 august, la sfarsit de saptamana, politistii rutieri, de ordine publica, dar si de la alte structuri de aplicare a legii, continua actiunile pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, a conducerii cu viteza ... citeste toata stirea