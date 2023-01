"Make IT in Oradea" - Au inceput inscrierile la a treia editie!

"Make IT in Oradea" a lansat inscrierile pentru cea de-a treia editie a programului de incubare pentru startup-uri de tehnologie. Ideile inscrise pot castiga finantari de pana la 50 de mii de euro.Programul este dedicat in mod special oradenilor, dar nu numai. Primul pas al inscrierii in programul Bright Labs Incubator anul acesta este participarea la Startup Crashcourse, un webinar gratuit, al carei prime sesiuni va avea loc in 23 ianuarie."Daca ai identificat o problema si crezi ca ai ... citeste toata stirea