Mara Mihociu si Sergiu Pallag vor reprezenta Clubul Redpoint Oradea la Cupa Europeana de tir cu arcul de la Sofia

Doi dintre cei mai buni sportivi ai clubului CS Redpoint Oradea vor participa la Cupa Europeana de Tineret la tir cu arcul, care va avea loc intre 15 si 20 aprilie la Sofia, in Bulgaria.Competitia face parte din preliminariile Campionatului European outdoor, care va avea loc in luna iulie si unde clubul oradean spera sa califice minimum trei sportivi.Mara Mihociu are doar 16 ani si este eleva in clasa a IX-a B la Liceul Greco-Catolic "Iuliu Maniu". Sportiv complex, Mara mai face inca un ... citește toată știrea