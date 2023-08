In urma cu 30 de ani, la 15 August 1993, in sfanta zi a sarbatorii Adormirii Maicii Domnului, lua fiinta, prin stradania unor oameni - ofiteri, subofiteri si militari in termen - devotati profesiei lor, Compania de Pompieri Alesd.Cu ocazia acestei zile de sarbatoare, Statia de Pompieri Alesd isi va deschide portile pentru cei in slujba carora se afla. Astfel, persoanele care doresc sa le fie alaturi sunt asteptate in data de 15 august a.c., intre orele 10.00-14.00, la sediul subunitatii, ... citeste toata stirea