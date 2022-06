Marti, 7 iunie - Atipic Beauty Oradea 2022

In Piata Unirii, marti, 7 iunie, de la ora 19.00, va avea loc un eveniment cu totul deosebit, "Atipic Beauty Oradea 2022", menit sa ajute persoanele cu dizabilitati sa fie privite cu alti ochi.Este vorba despre un spectacol de moda inedit, in care veti admira pe scena 12 modele de catwalk, dar mai ales 12 modele de viata prin atitudinea lor in fata dizabilitatii, care lasa ceva valoros in urma lor. Acestea fac echipa cu personalitati locale si designeri, aducand un omagiu frumusetii care ... citeste toata stirea