Masuri asiguratorii in valoare de peste 30 milioane de lei, prejudicii din evaziunea fiscala de sute de ori mai mari - Bilant la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea si unitatile subordonate au instituit, in 2024, masuri asiguratorii in valoare de 30.176.002 lei, pentru recuperarea prejudiciilor cauzate prin infractiuni, suma in crestere cu 99% fata de anul 2023. Prejudiciul total din dosarele de evaziune fiscala trimise in judecata este de 85.001.552 lei, suma in crestere cu 572 %, fata de anul 2023.Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Oradea si parchetele subordonate au avut de solutionat, anul ... citește toată știrea