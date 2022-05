Masuri de fluidizare a activitatii scolilor de soferi - Examenele auto, in afara orelor de varf

Cursurile de pregatire practica si examenele desfasurate de scolile de soferi vor fi interzise in orele de varf in Baile 1 Mai, Baile Felix si anumite zone din Oradea. Totodata, incepand din 1 iulie, examenele pentru permis se vor desfasura si sambata.Prefectul Dumitru Esiplea ia masuri privind fluidizarea activitatii scolilor de soferi in orele de varf si extinde programul examinarilor pentru permisul auto cu ziua de sambata.Ordinul emis de prefect prevede ca, in vederea evitarii ... citeste toata stirea