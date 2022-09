Masuri de fluidizare a circulatiei in Piata Gojdu

Soferii care vin din Calea Maresal Alexandru Averescu au la dispozitie, incepand de ieri, doua benzi pe acelasi sens de mers. Astfel, pe langa banda existenta deja, a fost deschisa o a doua care duce inspre Podul Dacia.Masura a fost luata pentru a fluidiza traficul in Piata Gojdu, in noile conditii create de santierul deschis pentru realizarea retelei de pasaje.Totodata, s-au produs modificari si in ceea ce priveste strada Spiru Haret. Daca pana acum se circula pe directia Piata 1 Decembrie ... citeste toata stirea