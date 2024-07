Masuri dispuse de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta - Cod Rosu de canicula

Pe fondul temperaturilor ridicate inregistrate in judetul Bihor si a prognozei meteorologice, conform careia, in intervalul 13 - 14 iulie a.c., judetul nostru se va afla sub incidenta unui Cod Rosu de canicula, prefectul judetului, domnul Dumitru Esiplea, in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Bihor, a dispus punerea in aplicare a masurilor de preintampinare si limitare a efectelor negative provocate de valul de caldura intens si disconfortul termic ... citește toată știrea