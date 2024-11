Meci dificil miercuri seara pentru CSM Oradea in optimile Cupei Romaniei la handbal masculin. Intrarea este libera

Dupa victoria clara in fata celor de la CSU Constantin Brancusi Targu Jiu, handbalistii de la CSM Oradea se pregatesc acum de un duel mult mai dificil. Este vorba despre jocul cu prim-divizionara CSM Vaslui, ce va avea loc miercuri seara, de la ora 18:30, la Arena Antonio Alexe, in cadrul Cupei Romaniei.Meciul conteaza pentru turul al II-lea sau optimile de finala ale competitiei.Ca sa ajunga in aceasta faza, CSM Oradea a intrecut pe teren propriu principala rivala din campionatul Diviziei ... citește toată știrea