Meci dificil pentru CSM CSU Oradea, in Grecia, cu PAOK Salonic

Dupa victoria clara din prima etapa, baschetbalistii de la CSM CSU Oradea au facut acum deplasarea in Grecia, acolo unde, joi seara, vor intalni echipa PAOK Mateco Salonic, in cadrul rundei a 2-a din TOP 16 FIBA Europe Cup.Se anunta un joc dificil pentru ros-albastri, care vor evolua pentru prima data in Grecia cu o reprezentanta a acestei tari in cadrul cupelor europene.Baschetbalistii de la PAOK au inregistrat o victorie in prima runda a grupei, cand s-au impus pe terenul celor de la BC ... citește toată știrea