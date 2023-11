Dupa jocul din Slovacia, din cupele europene, baschetbalistii de la CSM CSU Oradea revin in campionatul intern si la meciurile de pe teren propriu.Sambata, de la ora 19, bihorenii vor disputa partida cu CSM Focsani, un meci ce va conta pentru etapa a 8-a din sezonul regulat al Ligii Nationale.Inaintea disputei, formatia oradeana are o serie activa de cinci victorii in campionat si un bilant general de 5-1 in Conferinta B, unde ocupa prima pozitie la egalitate cu FC Arges Pitesti. De partea ... citeste toata stirea