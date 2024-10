Meciul dintre FC Bihor si FC U Craiova s-a incheiat la egalitate. Tanarul Andrei Moga a inscris primul sau gol in Liga a II-a

Fotbalistii de la FC Bihor au incheiat la egalitate, scor 1-1, jocul pe care l-au sustinut luni seara la Stadionul Iuliu Bodola, in compania formatiei FC U Craiova. Oaspetii au deschis scorul chiar in debut, prin Idris Bounaas. Pana la pauza, formatia oradeana a reusit sa restabileasca egalitatea, caci, in minutul 28, tanarul Andrei Moga a reusit primul sau gol in Liga a II-a.La pauza s-a intrat cu scorul de 1-1, iar acesta avea sa fie si rezultatul final, pentru ca in partea a doua nu s-a ... citește toată știrea