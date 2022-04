Medalii de aur la tir cu arcul pentru surorile oradene Bernadett si Adrienn Haragos

La primul concurs federal outdoor de tir cu arcul din acest an, "Cupa Primaverii", desfasurat la Bucuresti, in perioada 9-10 aprilie, doua surori din Oradea, una de 17 ani, si cealalta de numai 8 ani, si-au adjudecat cate o medalie de aur.Bernadett si Adrienn Haragos sunt legitimate la Clubul Sportiv "Redpoint" din Oradea si se pregatesc constant pentru performanta.Bernadett Haragos este eleva in clasa a XI-a la Liceul "Ady Endre" din Oradea, iar rezultatele ei sportive s-au remarcat de-a ... citeste toata stirea