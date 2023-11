In memoria mai multor jucatori si antrenori care de-a lungul timpului au evoluat la FC Bihor, echipa Old-Boys FC Bihor (presedinte Adrian Moisa) organizeaza in luna decembrie un eveniment care va avea si caracter caritabil si care va purta numele de Memorialul Legendelor.Organizatorii au alcatuit si o echipa de jucatori si antrenori in memoria carora se va disputa acest turneu de minifotbal, care va avea loc la Arena Antonio Alexe, pe data de 16 decembrie de la ora 18.Astfel, printre cei ... citeste toata stirea