Micutii frati Boros, de la CSM Oradea, au dominat turneul de tenis de la Ramnicu Valcea

La doar 6 ani si jumatate, sportivul bihorean Christian Boros, legitimat la CSM Oradea si antrenat de tatal sau, Imi Boros, a reusit sa isi adjudece primul sau titlu FRT, la categoria 10 ani.Performanta micului tenismen oradean (foto jos) s-a produs la Cupa Aditen, o competitie desfasurata in perioada 5 - 7 aprilie la Ramnicu Valcea si care s-a desfasurat sub egida Federatiei Romane de Tenis.Dupa ce a reusit sa treaca de toti adversarii, printre care si fratele lui in varsta de 8 ani,