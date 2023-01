Mii de misiuni au fost executate anul trecut - Jandarmii bihoreni, la bilant

Peste sase mii de misiuni au executat jandarmii bihoreni in cursul anului 2022, fie ca au fost misiuni de asigurare a ordinii si linistii publice, patrulari in zona montana sau interventii alaturi de la alte institutii.Evaluarea activitatii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bihor in anul 2022 a avut loc, joi, la sediul institutiei, eveniment la care a participat reprezentantul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, colonel Traian Marza - seful Directiei Cabinet. Inspectorul sef al ... citeste toata stirea