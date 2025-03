Minifotbal: Intarita cu trei internationali, Igna Construct vizeaza turneul final al Campionatului National

Igna Construct este echipa momentului in minifotbal. Cu fostul jucator profesionist, Adrian Coroiu in rol de manager gruparea, care activeaza in Campionatul Firmelor si Institutiilor publice, s-a intarit cu trei jucatori internationali, campioni mondiali cu nationala Romaniei, sau castigatori de Champions Laegue: Marius Balogh, Andrei Ferik si Andrei Sumalan, la care se adauga Adrian Micas, campionul national si castigator de Champions League.Primul test a fost chiar derby-ul cu fosta ... citește toată știrea