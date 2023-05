* Ministerul Finantelor si Comisia Europeana au pierdut pe banda rulanta in instantele din Statele Unite. * Instantele americane dau castig de cauza in toate dosarele cauzei Micula si companiile vs. Guvernul Romaniei.Intr-o sentinta pronuntata la 22 decembrie 2022, Curtea districtuala americana a statului Columbia, chemata sa rejudece al treilea apel promovat de Guvernul Romaniei in ceea ce in exprimarea curtii americane pare a fi o "poveste fara sfarsit", se pronunta in termeni clari si fara ... citeste toata stirea