Misiunile SMURD Bihor, in crestere - In medie, 26 de interventii pe zi

Echipajele SMURD Bihor au desfasurat, in primele patru luni ale acestui an, 3.087 misiuni, in medie 26 de interventii pe zi, in cadrul carora au fost asistate 3.428 persoane, din care 3.001 adulti si 427 de copii.Potrivit ISU Bihor, cele mai numeroase interventii au fost inregistrate la subunitatile: Detasamentul 2 de Pompieri Oradea - 843 cazuri, Detasamentul 1 de Pompieri Oradea - 495 cazuri, Statia de Pompieri Sacueni -238 si Garzile de Interventie Tinca si Salard - fiecare cate 230 de ... citeste toata stirea