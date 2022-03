Moment de comemorare a istoriei - Ziua detinutilor politic anticomunisti din perioada 1944-1989

In Oradea si judet, vor avea loc o serie de manifestari dedicate comemorarii victimelor comunismului, in organizarea Asociatiei Fostilor Detinuti Politic Bihor si a Asociatiei "Nistor Badiceanu".Prin Legea nr. 247/2011, data de 9 martie este dedicata comemorarii victimelor comunismului."Ca in fiecare an, Asociatia Fostilor Detinuti Politic Bihor si Asociatia "Nistor Badiceanu" doresc sa comemoreze aceasta zi in spirit ecumenic si respect fata de diversitatea etnica oradeana, amintindu-ne nu ... citeste toata stirea