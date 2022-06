Monumentul Eroilor din Chisirid - Ceremonie de sfintire

La inceputul acestui an, jandarmii bihoreni au identificat o groapa comuna cu eroi, in localitatea Chisirid, comuna Nojorid, si au initiat si realizat toate demersurile necesare pentru a construi un monument dedicat acestor militari care au luptat in cel de-al Doilea Razboi Mondial.In anul 2021, Jandarmeria Bihor a reabilitat un alt monument dedicat eroilor, in localitatea Les, tot comuna Nojorid, ridicat pentru comemorarea celor 318 militari romani care au luptat pentru eliberarea orasului ... citeste toata stirea