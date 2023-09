#hailamuzeu sa petrecem ziua impreuna si sa afli despre cum se fabrica hartia, despre alfabet, tipografie si zmeu, in cadrul Atelierelor Tipografiei de idei!Acesta este indemnul pe care Tipografia de idei il adreseaza copiilor din grupa de varsta 6-12 ani pentru aceasta saptamana.Atelierele vor avea loc in perioada 5-9 septembrie in parcul Muzeului Esarii Crisurilor si reprezinta o oportunitate minunata pentru cei mici de a invata si de a experimenta procesul fabricarii hartiei, arta ... citeste toata stirea