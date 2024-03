Muzeul Orasului Oradea - Expozitie de reptile si arahnide tropicale vii

In data de 12 martie, de la ora 13.00, va avea loc la Muzeul Orasului Oradea vernisajul Expozitiei temporare de reptile si arahnide tropicale vii.Expozitia cuprinde o parte din colectia lui Mihail Lucian Alexandrescu din Arad si prezinta 20 de exemplare apartinand unor specii de serpi neveninosi, caiman, scorpioni si tarantule, gazduite in terarii amenajate conform cerintelor fiziologice ale fiecarei specii. Exemplarele prezente in expozitie sunt spectaculoase si interesante prin colorit, ... citește toată știrea