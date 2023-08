Profesorul universitar si criticul literar dr. Ion Simut aniverseaza luna aceasta 70 de ani. Cele doua vocatii - cea de dascal si cea de critic literar - s-au intrepatruns mereu in biografia domniei sale. Dupa finalizarea studiilor de filologie la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, obtine, in 1993, tot in cadrul acestei universitati, titlul de doctor in filologie prin sustinerea unei teze despre opera lui Liviu Rebreanu, sub indrumarea prof. univ. dr. V. Fanache. In 1986, devine ... citeste toata stirea