Nagy Talida Ariella va reprezenta clubul ACS Viitorul Bors la Cupa Europeana de judo de la Teplice, Cehia

Clubul Sportiv A.C.S. Viitorul Bors va avea o reprezentanta la intrecerile Cupei Europene de judo, competitie care va avea loc in perioada 5-9 aprilie in Cehia, la Teplice.Competitia va reuni sportivi de top din mai multe tari europene, iar printre acestia se va numara si Nagy Talida Ariella, sportiva clubului din Bors.Talida Ariella va concura in cadrul categoriei 40 kg, unde spera sa faca o figura cat mai frumoasa.Nascuta pe 15 decembrie 2008, sportiva a inceput sa practice judoul de la ... citește toată știrea