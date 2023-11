Tricolorii sustin sambata, in Ungaria, meciul decisiv pentru calificarea in grupele Campionatului European de Fotbal 2024. Nationala Romaniei o va confrunta pe cea a Israelului si ar obtine calificarea si in cazul in care meciul se va incheia la egalitate.Meciul de miercuri dintre Israel si Elvetia s-a incheiat la egalitate, scor 1-1, iar astfel Romania mai are nevoie de un singur punct din meciul cu Israel pentru a merge la Campionatul European din 2024, noteaza Hotnews.ro."Va fi un meci ... citeste toata stirea