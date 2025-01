Nou record de pret pentru apartamentele scoase la vanzare in Cluj-Napoca - Oradea, sub media nationala

Anul 2025 incepe cu surprize pe piata imobiliara. Preturile ating un nou record in cel mai scump oras din tara, potrivit datelor prezentate miercuri de Imobiliare.ro. Pretul mediu solicitat pentru apartamentele din Oradea a ajuns la nivelul de 1.635 euro/mp."Piata rezidentiala demareaza cu preturi considerabil mai ridicate decat in urma cu 12 luni, dupa un an 2024 care a performat peste asteptari. Totusi, avem in fata noastra un an cu provocari: cresterea preturilor proprietatilor nu a fost ... citește toată știrea