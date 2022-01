Noua locuri I pentru pugilistii de la Basti Box Salonta, la gala internationala din Polonia

Tinerii pugilisti ai clubului Basti Box Salonta s-au intors cu noua locuri I de la intrecerile Galei Internationale de Box care s-a desfasurat in perioada 21-23 ianuarie in Polonia, la Boguchwala.Antrenorii Ioan Florian si Sebastian Silaghi au deplasat 11 sportivi, dintre care noua au obtinut locul I, reusind "rezultate formidabile", dupa cum a precizat antrenorul si managerul clubului salontan, Sebastian Silaghi.In aceste conditii, echipa Basti Box Salonta s-a clasat pe locul 1 in ierarhia ... citeste toata stirea