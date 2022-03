Noua medalii pentru atletii oradeni la Campionatul National de sala U16 de la Bacau

Tinerii atleti oradeni de la LPS Bihorul, CSU Oradea si CS Crisul s-au intors cu opt medalii de la intrecerile Campionatului National de sala U16, competitie care s-a desfasurat la Bacau, in perioada 5-6 martie.Dintre aceste noua medalii, una a fost de aur, cinci de argint si trei de bronz.Principalul performer al delegatiei oradene a fost Rares Albu, cel care cucerit aurul la saritura in lungime, cu rezultatul de 6,24 metri. Sportivul Remus Albu, in schimb, a obtinut medalia de argint in ... citeste toata stirea