Nu va convin lucrurile din Oradea, implicati-va! Program de bugetare participativa

Municipalitatea a reluat programul de bugetare participativa, fiind lansata platforma online, unde oradenii sunt asteptati sa se implice activ in propunerea si selectarea viitoarelor proiecte ce au ca scop imbunatatirea conditiilor de trai in Oradea.Oradenii pot propune proiecte pentru imbunatatirea cartierului lor in perioada 22 aprilie - 23 iunie 2024. Bugetul total este de 1,5 milioane de lei, fiecare proiect putand obtine o finantare de la bugetul local de maximum o suta de mii de lei, cu ... citește toată știrea