Numarul agentilor a fost suplimentat in aceasta perioada - Politisii de frontiera se pregatesc de aglomeratie

Avand in vedere minivacanta de Sfanta Maria, politistii de frontiera se asteapta la o crestere semnificativa a valorilor de trafic in punctele de trecere a frontierei.In acest context, Politia de Frontiera Oradea continua sa aplice masurile aflate in competenta institutiei, dispuse inca de la inceperea sezonului estival pentru asigurarea unui control operativ. Pentru fluidizarea traficului rutier, a fost suplimentat numarul politistilor de frontiera care isi desfasoara activitatea la ... citeste toata stirea