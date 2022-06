O firma a fost sanctionata pentru transporturi ilegale de lemne - Actiune a politistilor in domeniul silvic

Peste 140 de metri cubi de material lemnos fara provenienta legala, in valoare de 23.510,36 de lei, au fost confiscati valoric de politistii bihoreni de la un transportator, in cadrul unei actiuni comune.Potrivit IPJ Bihor, joi, in intervalul orar 07.00 - 13.00, politistii bihoreni au actionat pe raza Sectiei nr.4 de Politie Rurala Marghita, pentru a preveni si combate delictele din domeniul circulatiei, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos, pentru siguranta ... citeste toata stirea