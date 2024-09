O medalie de aur si un loc 5 pentru tinerii judoka de la LPS-Champions Oradea

Sportivii de la LPS-Champions Oradea s-au intors cu o medalie de aur si un loc 5 de la intrecerile Campionatului National Individual la Judo Under 12, competitie care a avut loc pe 14 septembrie, la Pitesti.La intreceri au luat startul 171 de sportivi de la 66 de cluburi din intreaga tara.Performera delegatiei de la LPS-Champions Oradea a fost Vanessa Rogojan, care a obtinut locul 1, si deci medalia de aur la categoria -36 kg, dupa ce s-a impus in toate meciurile prin ippon in cateva ... citește toată știrea