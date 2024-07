O medalie de bronz pentru tinerii spadasini oradeni de la LPS Bihorul, la Nationalele de copii

Sportivii sectiei de scrima de la LPS Bihorul Oradea au cucerit o medalie de bronz la intrecerile Campionatelor Nationale rezervate copiilor, care au avut loc in perioada 28 iunie - 1 iulie la Bucuresti.Alaturi de sportivii de la LPS Bihorul, au fost prezenti si cei de la CS Varadinum Oradea, dar ambele cluburi au avut reprezentanti doar in primele doua zile in probele feminine.Medalia de bronz a fost cucerita la categoria U11, prin Rania Nedelcu-Ilisie (LPS Bihorul Oradea).Pe langa ... citește toată știrea