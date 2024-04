O noua editie a evenimentului Nunta de Aur - Alte 30 de cupluri premiate

Primarul Florin Birta impreuna cu viceprimarul Marcel Dragos au felicitat azi, 30 aprilie, cele 30 de cupluri prezente in sala mare a Primariei Oradea, la evenimentul "Nunta de Aur".Evenimentul este organizat de municipalitate in semn de pretuire pentru familiile care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta si au domiciliul in Oradea. Primarul Florin Birta s-a adresat celor prezenti: "Va felicit si va multumesc pentru exemplul pe care ni-l dati zi de zi, noua, copiilor nostri si ... citește toată știrea