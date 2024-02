O noua performanta internationala pentru Giulia Popa: A castigat turneul de tenis J100 The Hague din Olanda!

Tanara sportiva oradeana Giulia Safina Popa a obtinut o noua performanta internationala. Astfel, jucatoarea de tenis legitimata la clubul CSM Oradea, unde este pregatita de tatal sau, Lucian Popa, a castigat turneul J100 The Hague din Olanda, turneu rezervat sportivelor sub 18 ani, care face parte din circuitul ITF Juniors si care s-a desfasurat in perioada 19-24 Februarie, pe suprafata hard.In primul tur sportiva care este pregatita fizic de catre Dana si Marius Marinau a avut liber. Apoi, ... citește toată știrea