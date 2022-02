Obligativitatea purtarii mastii in aer liber - Declarata neconstitutionala!

Autoritatile nu mai pot impune masca in aer liber, iar angajatorii nu mai pot decide telemunca fara acordul salariatului in starea de alerta, dupa ce o Curtea Constitutionala a declarat, marti, neconstitutionala OUG 192 din 2020.Curtea Constitutionala a declarat, marti, neconstitutionala in ansamblu ordonanta de urgenta 192 din noiembrie 2020, intrucat a fost adoptata cu incalcarea prevederilor referitoare la avizarea proiectelor de acte normative de catre Consiliul Legislativ.Ordonanta de ... citeste toata stirea