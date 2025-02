Oferta pentru toate gusturile si buzunarele - Martisoarele au colorat orasul

In aceste zile, numarul micilor comercianti care vand martisoare in Oradea a crescut, prin urmare si oferta este bogata si diversificata, astfel incat oradenii au din ce alege.Orasul de pe Crisul Repede s-a umplut de culoare, gratie frumoaselor simboluri ale primaverii care au impanzit de jos pana sus orasul, inca de la primele ore ale diminetii."Este prima data cand vand martisoare. Cele mai ieftine costa 5 lei, iar cele mai scumpe, 25 de lei. Se vand mai bine cele sub forma de bratara, ... citește toată știrea