Ora Pamantului. In toate judetele Romaniei, inclusiv in Bihor - 17.000 de copii canta

Sambata, 22 martie, in intervalul orar 20.30 - 21.30, peste 17.000 de copii si tineri din corurile si ansamblurile Programului National Cantus Mundi se vor reuni simultan, in Romania si Republica Moldova, si vor marca Ora Pamantului prin concerte, recitaluri si evenimente muzicale, pentru a transmite un mesaj de solidaritate si armonie cu Pamantul.Programul include evenimente in toate regiunile Romaniei, in fiecare dintre cele 41 de judete ale tarii si in municipiul Bucuresti, dar si in