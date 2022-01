Oradea ar putea gazdui un turneu international de sah cu premii de 30.000 de euro

Oradea ar putea gazdui in acest an un concurs international de sah de anvergura. Este vorba despe o competitie cu premii in valoare totala de 30 de mii de euro, care ar urma sa faca parte dintr-un circuit de cinci turnee pe care noua conducere a Federatiei Romane de Sah si-a propus sa le organizeze in 2022."Din fericire, s-au schimbat lucrurile in bine si in sahul romanesc. Au fost alegeri in toamna si a castigat o echipa care, pare-se, o sa schimbe radical lucrurile in bine in sahul romanesc, ... citeste toata stirea