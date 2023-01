Oradea. Buget record, de 2,43 miliarde de lei - 1,15 miliarde lei pentru investitii

Pentru acest an, municipiul Oradea are un buget record de peste 2,43 miliarde lei, suma din care 1,15 miliarde lei (47%) este destinata investitiilor, iar 1,28 miliarde lei (53%) pentru cheltuieli operationale. Primaria Oradea estimeaza ca in acest an va fi depasit varful de investitii din municipiu (628,9 milioane lei in 2015), avand in vedere ca trebuie finalizate zeci de proiecte cu finantare europeana pana la sfarsitul anului.Proiectul de buget pe 2023 are o valoare totala de 2.384.604. ... citeste toata stirea