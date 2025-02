Oradea. Din 1 martie - Se modifica tarifele pentru salubrizare

Consiliul Local Oradea a aprobat noile tarife pentru serviciile de salubrizare prestate de societatea Rer Vest. Modificarile tarifare vor intra in vigoare incepand cu data de 1 martie 2025.Potrivit municipalitatioi oradene, decizia de ajustare a tarifelor a fost luata in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din 25 august 2020 si a fost necesara "pentru a reflecta cresterile costurilor operationale si de intretinere". "Noile tarife au fost stabilite in ... citește toată știrea